«Мирні перемовини». Нардепка попередила владу, які вимоги Путіна можуть спричинити революцію в Україні

Парламентарка вважає, що питання церкви не буде основним на переговорах про закінчення війни

Юлія Сірко: «Не можна обіцяти росіянам те, що неможливо прийняти»

Питання російської мови та церкви в Україні є неприйнятними для українського суспільства. Якщо влада погодиться на ці вимоги РФ під час переговорів про припинення війни, то може статися революція. Про це заявила народна депутатка Юлія Сірко в інтервʼю «Главкому».

Статус російської мови та функціонування Московської церкви в Україні вже згадувалися диктатором Володимиром Путіним у межах так званих умов для зупинки війни. Водночас нардепка запевняє, питання церкви не буде основним на мирних переговорах. Крім того, вона пригадала ухвалений закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

«Закон прийнятий, і для його зміни потрібні голоси в парламенті. Я сумніваюся, що їх знайдуть. Не можна обіцяти росіянам те, що неможливо прийняти. Так само як з територіальними поступками, для яких потрібні зміни в Конституції. Це просто утопічні «хотєлкі». Питання російської мови та церкви є неприйнятними для українського суспільства, і це може реально призвести до революції. Теоретичні територіальні поступки не обов’язково можуть бути оформлені саме як зміни до Конституції, може бути знайдений якийсь інший формат. Так само, мабуть, за бажання можна буде не так формально «вирішити» і церковне питання», – зазначила парламентарка.

За словами депутатки, влада може неформально пообіцяти що завгодно, однак з приходом іншої – ситуація може різко змінитися. Сірко вважає, що Путіну важливіше змінити в Україні владу на більш проросійську.

«Якщо ми хочемо миру, треба шукати варіанти, але здавати повністю позицію – це означає повернути сюди всю російську агентуру. Чесно кажучи, я не вірю, що питання церкви буде основним на мирних переговорах. Думаю, основними будуть три блоки питань: територіальні поступки, вибори та зміна влади і військові питання – як-то лінія розмежування та гарантії безпеки», – пояснила вона.

Нагадаємо, духовний радник президента США, пастор Марк Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує Московську церкву в Україні для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей. Як зазначив пастор, Україна відстоює релігійну свободу. Водночас слова Путіна про захист РПЦ є лицемірством, оскільки РФ забороняє та закриває українські церкви на окупованих територіях.

Як повідомлялося, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

До слова, The Guardian пише, що кремлівський диктатор Володимир Путін не виявляє особливого інтересу до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, але погоджується, щоб поставити за основу переговорів територіальне питання.