Гончаренко назвав прізвище нардепа, якого НАБУ викрило на хабарі

У справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ затриман очотирьох осіб

Нардеп отримував відкати при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ

НАБУ і САП викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

Як повідомляє «Главком», правоохоронці не називають фігурантів, однак народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що НАБУ спіймало на хабарі народного депутата від «Слуг» Олексія Кузнєцова.

«До речі, Кузнєцов голосував за ліквідацію незалежності актикорупційних органів. Як невдобно вийшло», – написав Гончаренко.

Фігурантом справи є нардеп Олексій Кузнєцов фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.

До слова, на думку Єврокомісії, закон, ухвалений сьогодні Верховною Радою, відновлює основні гарантії незалежності НАБУ та САП, але виклики залишаються.