Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради
Юрчишин зауважив, що постанова про повернення трансляцій Ради готова
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту відновляться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
«Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії – з вересня», – йдеться у повідомленні.
За словами нардепа, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин зауважив, що постанова про повернення трансляцій Ради готова. Постанова знаходиться на погодженні з більшістю.
Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки.
За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис засідання з’являється у відкритому доступі орієнтовно через годину після його завершення.