Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради

У лютому 2022 року Рада закрила прямі трансляції пленарних засідань через питання безпеки

Юрчишин зауважив, що постанова про повернення трансляцій Ради готова

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту відновляться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

«Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії – з вересня», – йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин зауважив, що постанова про повернення трансляцій Ради готова. Постанова знаходиться на погодженні з більшістю.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що рішення припинити трансляцію засідань парламенту було ухвалене ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, з міркувань безпеки.

За словами Стефанчука, трансляції засідань припинили відповідно до офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис засідання з’являється у відкритому доступі орієнтовно через годину після його завершення.