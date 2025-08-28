Головна Країна Політика
search button user button menu button

Господарський кодекс України втратив чинність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Господарський кодекс України втратив чинність
Рада проголосувала за скасування Господарського кодексу в січні 2025 року
фото з відкритих джерел

Протягом трьох років діятиме перехідний період для адаптації законодавства до змін

У четвер, 28 серпня, втратив чинність Господарський кодекс України. Відповідне рішення було ухвалено ще в січні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Відсьогодні починається трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу. Протягом перших шести місяців перехідного періоду всі державні підприємства України мають бути перетворені в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю зі 100% державною власністю.

Якщо уповноважений орган не ухвалить рішення про перетворення або ліквідацію державного підприємства, Кабінет міністрів зобов'язаний передати єдиний майновий комплекс цього підприємства Фонду державного майна. ФДМ буде вирішувати, що робити з цим підприємством далі.

Крім того, закон передбачає реформування інститутів права господарського відання та права оперативного управління, які до його ухвалення становили основу правового режиму майна суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Після завершення реформ залишиться тільки право власності або узуфрукт державного майна (особисте безоплатне володіння і користування).

З дня введення в дію закону забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державного підприємства (державного комерційного підприємства, державного некомерційного підприємства, казенного підприємства), комунального підприємства (комунального комерційного підприємства, комунального некомерційного підприємства), спільного комунального підприємства, приватного підприємства, іноземного підприємства, дочірнього підприємства, підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки), підприємства споживчої кооперації.

Це означає, що Україна переходить до спрощеної системи організаційно-правових форм, залишаючи тільки товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства й подібні сучасні корпоративні форми, що відповідають європейським стандартам ведення бізнесу.

Через три роки після введення закону буде заборонено вносити будь-які зміни до реєстру про державні підприємства (державні комерційні підприємства, казенні підприємства), комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, окрім випадків ліквідації або перетворення, зміни керівництва, передання майна державних підприємств до Фонду держмайна, процедур банкрутства.

Нагадаємо, вступив у дію закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» (Закон № 4196).

Як відомо, 9 січня Рада підтримала в цілому законопроєкт «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період». Цим втрачає чинність Господарський кодекс.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада закон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плачков підкреслив, що врегулювання боргової кризи потребує законодавчих рішень та політичної волі
Боргову кризу на ринку електроенергії потрібно вирішувати на рівні держави – ексміністр
24 серпня, 09:47
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
22 серпня, 04:15
Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову
Трансляції засідань: Рада не підтримала постанову
21 серпня, 13:07
Юлія Сірко: у цьому «зоопарку» є різні «звірі»
Рік закону про заборону Московської церкви. Нардепка скаржиться на «російську агентуру» в уряді
20 серпня, 14:07
На початку широкомасштабного вторгнення була закладена «міна», яка дозволяє країні обходитися без Верховної Ради
Розпуск Верховної Ради. Хто поширює чутки і чи реально це?
15 серпня, 09:45
1 квітня 2022 року селище міського типу звільнили від окупантів українські військові
Селище Бородянка на Київщині отримає статус міста
6 серпня, 16:09
У фракційному чаті вже лунають думки про саморозпуск, зазначив Дмитро Костюк
Парламент можуть розпустити? Нардеп, що виходить зі «Слуги народу», розказав про план влади
5 серпня, 11:28
Сергій Власенко показав непристойний жест під час засідання Ради
Нардеп Власенко розкрив, кому адресував непристойний жест у Раді
31 липня, 19:38
Згідно із текстом законопроєкту, найбільше грошей отримає Міноборони
Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону
31 липня, 13:57

Політика

Господарський кодекс України втратив чинність
Господарський кодекс України втратив чинність
Зеленський призначив посла України у США
Зеленський призначив посла України у США
Україна готова відкрити перші переговорні кластери про членство в ЄС – Свириденко
Україна готова відкрити перші переговорні кластери про членство в ЄС – Свириденко
«Наш край» йде з політики: партія оголосила про саморозпуск
«Наш край» йде з політики: партія оголосила про саморозпуск
МВС пояснило умови виїзду за кордон для депутаток місцевих рад
МВС пояснило умови виїзду за кордон для депутаток місцевих рад
Названо умови перетину кордону для чоловіків 18-22 років
Названо умови перетину кордону для чоловіків 18-22 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4551
РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
3292
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
3145
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
2355
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua