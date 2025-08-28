Господарський кодекс України втратив чинність

Рада проголосувала за скасування Господарського кодексу в січні 2025 року

Протягом трьох років діятиме перехідний період для адаптації законодавства до змін

У четвер, 28 серпня, втратив чинність Господарський кодекс України. Відповідне рішення було ухвалено ще в січні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Відсьогодні починається трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу. Протягом перших шести місяців перехідного періоду всі державні підприємства України мають бути перетворені в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю зі 100% державною власністю.

Якщо уповноважений орган не ухвалить рішення про перетворення або ліквідацію державного підприємства, Кабінет міністрів зобов'язаний передати єдиний майновий комплекс цього підприємства Фонду державного майна. ФДМ буде вирішувати, що робити з цим підприємством далі.

Крім того, закон передбачає реформування інститутів права господарського відання та права оперативного управління, які до його ухвалення становили основу правового режиму майна суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Після завершення реформ залишиться тільки право власності або узуфрукт державного майна (особисте безоплатне володіння і користування).

З дня введення в дію закону забороняється створення юридичних осіб в організаційно-правових формах державного підприємства (державного комерційного підприємства, державного некомерційного підприємства, казенного підприємства), комунального підприємства (комунального комерційного підприємства, комунального некомерційного підприємства), спільного комунального підприємства, приватного підприємства, іноземного підприємства, дочірнього підприємства, підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки), підприємства споживчої кооперації.

Це означає, що Україна переходить до спрощеної системи організаційно-правових форм, залишаючи тільки товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства й подібні сучасні корпоративні форми, що відповідають європейським стандартам ведення бізнесу.

Через три роки після введення закону буде заборонено вносити будь-які зміни до реєстру про державні підприємства (державні комерційні підприємства, казенні підприємства), комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, окрім випадків ліквідації або перетворення, зміни керівництва, передання майна державних підприємств до Фонду держмайна, процедур банкрутства.

Нагадаємо, вступив у дію закон «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» (Закон № 4196).

Як відомо, 9 січня Рада підтримала в цілому законопроєкт «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період». Цим втрачає чинність Господарський кодекс.