Штаб-квартира ООН вводить обмеження через коронавірус



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Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку вводить певні обмеження через вірус Covid-19 Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Штаб-квартира закривається для загальних відвідувачів, в будівлі не проводитимуться екскурсії

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку вводять обмежувальні заходи у зв’язку з ситуацією щодо поширення в світі нового коронавірусу. Про це за підсумками брифінгу для держав-членів ООН про заходи у зв’язку із Covid-19 повідомляє у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Секретаріат ООН провів брифінг для держав-членів про заходи у зв’язку із вірусом Covid-19», — зазначив речник.

З його слів, відтепер, по-перше, з 20:00 за нью-йоркським часом 10 березня штаб-квартира закривається для загальних відвідувачів, в будівлі не проводитимуться екскурсії.

По-друге, в офісах Секретаріату працюватиме лише критичний персонал. Для решти запроваджується вахтова форма, тобто два дні вони працюватимутьна робочому місці, інші три дні — дистанційно.

«Дев’ять країн, на територіях яких зафіксовані суттєві спалахи Covid-19, мають відкласти на три місяці ротацію своїх військових та поліцейських контингентів в операціях ООН з підтримання миру (Китай, Південна Корея, Франція, Німеччина, Італія, Індія, Непал, Таїланд, Камбоджа). На ці країни припадає до 21% персоналу усіх ОПМ», — повідомив Ніколенко.

Також, з його слів, широкоформатні засідання будуть зведені до мінімуму. Зокрема, з його слів, це може торкнутись оглядової конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї наприкінці квітня.

Участь у щоденних засіданнях ООН відтепер рекомендується брати на рівні постійних представництв у скороченому складі.

«Розглядаються альтернативні формати та місця проведення засідань Ради Безпеки, а також протоколи голосування щодо резолюцій (наприклад, за допомогою електронної пошти). Водночас, про повне закриття будівель або призупинення діяльності ключових структур організації наразі не йдеться», — пояснив дипломат.

Також він додав, що у процесі прийняття рішень щодо подальших заходів реагування Секретаріат ООН враховуватиме рекомендації влади США та Нью-Йорка зокрема, а також Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«У підсумку маємо три пріоритети, якими слід керуватися не лише в ООН, але й за її межами: 1) оперативне інформування громадськості; 2) особиста гігієна та готовність медичних установ для надання можливої допомоги; 3) здоровий глузд», — підсумував Ніколенко.