Дослідники назвали оптимальну температуру повітря для поширення коронавірусу



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Коронавірус дуже чутливий до високої температури і це може завадити його розповсюдженню в теплих країнах

Кількість випадків зараження зростала при середній температурі +8,7 градусів за Цельсієм, а потім знизилась

Коронавірус COVID-19 найшвидше поширюється у відносно холодному кліматі при температурі близько 9 градусів тепла. До такого висновку дійшли вчені Університету Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай), повідомляє South China Morning Post.



Зазначається, що дослідники вивчили безліч випадків зараження хворобою і проаналізували, як на поширення вірусу впливають погодні та кліматичні умови.

Аналіз показав, що кількість випадків зараження зросла при середній температурі +8,7 градусів за Цельсієм, а потім знизилась.

У звіті вчених йдеться, що вірус дуже чутливий до високої температури, і це може завадити його розповсюдженню в теплих країнах.

Водночас у холодних країнах він буде поширюватися швидше. Вчені дійшли до висновку, що країни і регіони з більш низькою температурою повітря мають вводити більш жорсткі заходи щодо стримування хвороби.

Зазначається, що чимало урядів та організації охорони здоров'я розраховують на те, що COVID-19 стане менш заразним із настанням теплого сезону, як це відбувається з простудними захворюваннями та грипом.

Водночас, окреме дослідження, проведене групою науковців з епідеміологом з Гарварду Марком Ліпсічем показало, що коронавірус може швидко передаватись у різних кліматичних умовах – від холодних і сухих провінцій північного Китаю - до тропічних регіонів (наприклад, у Сінгапурі). Раніше вчені розрахували, на який день проявляється коронавірус. Середній час інкубації нового коронавірусу становить 5,1 дня. А протягом 11,5 днів симптоми проявляються у 97,5% хворих.