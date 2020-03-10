На порозі пандемії. Чи вистоїть Україна проти коронавірусу? здоров'я нації

У провладній фракції переконують: план таки існує, причому вже кілька тижнів Фото: Уніан

«Перша в історії контрольована епідемія»

Китайський коронавірус продовжує шириться планетою. Станом на ранок сьогоднішній ранок у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 - летальні. У той же час 64 147 (56,2%) осіб одужали.

На території Європейського регіону зареєстровано 15 114 випадків захворювання COVID-19 . Найбільше - в Італії - 9172, значно менше - понад тисячу - у Німеччині, Франції, Іспанії. В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

ВООЗ опублікувала зведений пакет існуючих керівництв щодо забезпечення готовності і реагування для країн, щоб вони могли уповільнити і зупинити передачу COVID-19 і врятувати життя. ВООЗ закликає всі країни підготуватися до можливого поширення COVID-19 шляхом підготовки систем екстреного реагування; підвищення здатності виявлення пацієнтів і їх лікування; забезпечення лікарень приміщеннями, витратними матеріалами і необхідним персоналом; розробка екстерної медичної допомоги.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус підкреслив, що «загроза пандемії стала дуже реальною». Він додав, що це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. За його словами, Китай контролює епідемію, у Південній Кореї знижується інтенсивність захворювань, а заходи, до яких вдається Італія, мають показати свій результат найближчими днями.

Чи готова Україна?

Через шість днів після виявлення першого випадку захворювання на китайський корона вірус, уряд дозрів до затвердження нового посиленого плану боротьби із інфекцією. Сьогодні ж (тобто через тиждень після офіційного підтвердження існування корона вірусу на території нашої держави) уряд збереться сьогодні у другій половині дня для обговорення питань щодо реалізації заходів зі стримання Covid-19.

У монобільшості переконують: план таки існує, причому вже кілька тижнів – принаймні, у цьому в інтерв’ю «Главкому» переконував голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький. За словами колишньої заступниці очільниці МОЗ Уляни Супрун, нардепа від «Голосу» Ольги Стефанишиної, саме Радуцький «вирішує всю долю української медицини». Тож за його словами, уряд має чіткий план дій, який передбачає три хвилі. «Якщо йтиметься про останню, то на цьому етапі передбачається, що звичайні лікарні перетворюватимуться на інфекційні, і це вже буде надзвичайний стан», - зазначав він.

Радуцький також запевняв, що «держава також розробила чіткий план і щодо перекриття міст, якщо, не дай боже, потрібно буде запроваджувати карантин. Національна гвардія, Національна поліція, лікарі, всі, хто мають долучатися, знають про цей план». Втім, у відповідь на питання щодо стратегії підготовки населення України до епідемії, Радуцький порадив... мити руки і йти до лікаря у разі поганого самопочуття.

Що це за трьохвильовий протиепідемічний план – достеменно невідомо. На офіційному сайті МОЗ останні поради щодо протидії поширенню Covid-19 датуються 26 січня і зводяться до загальних порад на кшталт уникнення контактів із хворими, миття рук та провітрювання приміщення. Сьогодні ж МОЗ рекомендувало громадянам тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом: Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану.

Міністерство закордонних справ також порекомендувало тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. «Співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів», а також зареєструватися на вебресурсі «Друг», слідкувати за рекомендаціями по ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті МЗС», - йдеться на сайті.

Україна також здійснює контроль за тими, хто вилітає та прилітає на територію держави на кордоні: прикордонники вимірюють цим людям температуру. Дві області – рішеннями місцевої влади – вдалися до запровадження карантинів. Так, після виявлення першого випадку коронавірусу по всій Чернівецькій області з 6 по 22 березня закрито навчальні заклади та заборонено проводити масові заходи. Заборона не торкнулася хіба що дитячих садків. До обмеження масових заходів вдалися і Суми – місцева влада рекомендувала мешканцям обмежити відвідини місць великих скупчень людей. До слова: дружина хворого на Covid-19 мешканця Чернівців навіть не була ізольована до медичного закладу – нині, попри обурення сусідів, перебуває у себе вдома в «режимі самоізоляції».

На порозі епідемії: ані масок, ані тестів

По-перше, лікарні не забезпечені тест-системами. В інтерв’ю «Главкому» завідувачка першого інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні Києва Тетяна Гайнутдінова розповіла, що, відмінностей, які могли б нам допомогти чітко сказати, що у цього пацієнта є інфікування саме коронавірусом, а не будь-якою гострою респіраторною інфекцією, немає. Отже, для точної діагностики цього захворювання не обійтися без тестів. Певну кількість тестів Україні надала ВООЗ, однак ці тести мали надійти в України сьогодні, натомість їхня доставка відклалась майже на тиждень: тепер прибуття літака із тестами очікують 15-16 числа. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив таке відтермінування «перебоями з постачанням».

Тести точні не на 100%. Якщо результат позитивний, значить, людина інфікована, однак негативний результат не гарантує відсутності інфікування COVID-19 (фото: reuters)

Аналогічні тести роблять і в нашій країні, однак досі українські лікарі їх в очі не бачили. «Дійсно, українські виробники також виготовляють тести. Я не виробник тестів, просто знаю, що вони є. Будемо намагатися з ними працювати, просто їх ще не бачили. На 100% не можу сказати, чи пройшли вони сертифікацію, у мене наразі такої інформації немає», - зазначила Тетяна Гайнутдінова.

По-друге, чи готові українські лікарні до напливу хворих?

За даними американських та італійських лікарів, специфіка Covid-19 може призвести до колапсу системи охорони здоров’я.

«Проблема полягає в тому що 5-20% випадків COVID-19 вимагають госпіталізації, 1-3% вимагають реанімації: кисневої маски в лікарні, або вентиляції легень… Якщо не боротися з поширенням COVID-19 на ранніх етапах - може настати колапс медичної системи. А саме, кількість хворих на певний час перевищить кількість місць в лікарнях, закінчаться ліжка і апарати вентиляції легень в реанімації», - пояснює біофізик Олександр Іванов.

Досвід Китаю вказує на ще одну складність: зменшення кількості медичного персоналі – лікарів, медсестер – адже, незважаючи на заходи безпеки, вони також можуть заразитися та певний час пробути вдома. Подібний колапс спостерігався в китайському Ухані, коли лікарі масово хворіли та помирали.

Ексочільниця МОЗ Зоряна Скалецька в інтерв’ю «Главкому» переконувала, що усі лікарні забезпечені необхідним обладнанням і препаратами для лікування коронавірусної інфекції. «Витратні матеріали МОЗ ще буде докуповувати», – сказала ексміністерка і уточнила, що з першого квітня відбуватиметься фінансування з НСЗУ за надану медичну допомогу.

Однак журналіст Юрій Бутусов має інші дані. У своєму дописі у Facebook він пише, що «у лютому в Дніпропетровській області проходила нарада щодо боротьби з коронавірусом. Підсумки такі: тестів на коронавірус немає; захисних костюмів для медиків немає; апаратів для штучної вентиляції легень в «швидкі» майже немає; запасів сильних антибіотиків для боротьби з іншими вірусами; на область всього 180 боксів для інфекційних хворих; зона обсервації підозрюваних на вірус - в 100 км».

«Обговорили і вирішили - мити руки з милом», - додав він.

Мер Дніпропетровська Борис Філатов у коментарі до цього допису зауважив: місто виділило 98 млн грн. на закупівлю необхідних препаратів та витратних матеріалів, «однак придбати усе це просто нема де». «Нічого немає, і держава мала б потурбуватися про забезпечення громадян необхідним, а не гнати усе на експорт», - додав він.

Інші країни

Поки Україна рішеннями місцевої влади у двох областях закрила школи та скасувала масові заходи, у країнах, куди «дійшов» китайський корона вірус, заходи щодо попередження захворювання значно серйозніші.

Так, в Китаї, одразу після виявлення спалах корона вірусу були запроваджені надзвичайні запобіжні заходи. У містечку Ухань – де були зафіксовані перші випадки захворювання – люди могли вийти в супермаркет за продуктами пару разів на тиждень, причому лише одна-дві людини з сім’ї. Містом літали дрони, які фіксували кожного, хто чхне на вулиці, підлітали до нього, просили одягнути маску, йти додому і ретельно мити руки.

Уряд Італії повністю закрив свою країну на карантин – фактично 60 млн людей опинилися «під замком». У зв’язку з COVID-19 по усій країні до 3 квітня заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллями, будуть закриті кінотеатри, театри, паби, дискотеки, тренажерні зали, а також усі школи та університети.

Карантин в Італії: Колізей без туристів, місцеві – у масках (фото з відкритих джерел)

Обмеження спровокували бунт в італійських тюрмах: кілька ув’язнених з наклали на себе руки, інші спровокували заворушення та навіть підпали. Серед іншого, найбільше обурення викликала заборона на побачення із родичами.

Крім того, через оголошення карантину по всій країні перелякані мешканці вишикувалися у довжелезні черги до супермаркетів, аби купити якомога більше продуктів про запас.

Ізраїль пішов ще далі: не лише запровадив обов’язковий двотижневий карантин для усіх без виключення людей, які прибувають у країну, а й ввів кримінальну відповідальність за його недотримання.

Наталія Сокирчук, «Главком»