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    Штаб Об’єднаних сил: бойовики впродовж доби дотримувалися режиму тиші

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    Військовослужбовці Об&rsquo;єднаних сил готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації - Штаб Об’єднаних сил: бойовики впродовж доби дотримувалися режиму тиші
    Військовослужбовці Об’єднаних сил готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації

    Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами

    За минулу добу, 29 вересня, на Донбасі не зафіксовано пострілів із боку противника.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    «Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення також спостерігається тиша. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

    «Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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