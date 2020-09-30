Штаб Об’єднаних сил: бойовики впродовж доби дотримувалися режиму тиші
Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами
За минулу добу, 29 вересня, на Донбасі не зафіксовано пострілів із боку противника.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
«Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації», – зазначили у штабі.
Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення також спостерігається тиша. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
«Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами», – резюмується у звіті.