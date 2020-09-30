Штаб Об’єднаних сил: бойовики впродовж доби дотримувалися режиму тиші



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Військовослужбовці Об’єднаних сил готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами

За минулу добу, 29 вересня, на Донбасі не зафіксовано пострілів із боку противника.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

«Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації», – зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення також спостерігається тиша. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

«Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами», – резюмується у звіті.