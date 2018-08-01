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    У полку «Азов» заперечують зв'язок з убивцями Олешка

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    У&nbsp;полку &laquo;Азов&raquo; зробили заяву щодо вбивства Віталія Олешка - У полку «Азов» заперечують зв'язок з убивцями Олешка
    У полку «Азов» зробили заяву щодо вбивства Віталія Олешка

    В «Азові» заявили, що відбувається «брудна маніпуляція чесним ім’ям полку шляхом заплямування його фейковими свідченнями незрозумілих осіб

    Особи, яких оголошено причетними до вбивства ветерана АТО Віталія Олешка в Бердянську, ніколи не мали жодного відношення до полку «Азов».

    Про це йдеться у заяві прес-служби окремого загону спецпризначення НГУ «Азов», опублікованій на сторінці у Facebook «Військова школа імені полковника Євгена Коновальця».

    «31 липня 2018 року країну сколихнув ряд новин про скоєння резонансних злочинів, серед яких холоднокровне вбивство колишнього бійця АТО на псевдо «Сармат» у Бердянську посеред білого дня, при наявності свідків. Буквально одразу у ЗМІ заявили, що у вчиненні злочину винні колишні військовослужбовці полку «Азов». Прес-служба полку офіційно заявляє про неправдивість даної інформації – особи, яких оголошено причетними до вбивства, ніколи не мали жодного стосунку до нашого підрозділу», - йдеться у повідомленні.

    В «Азові» заявили, що відбувається «брудна маніпуляція чесним ім’ям полку «Азов» шляхом заплямування його фейковими свідченнями незрозумілих осіб, які у своїх уявах заднім числом приписують злочинцям статус «служили в «Азові»: «Звинувачення у причетності нинішніх або колишніх бійців нашого підрозділу до вбивства у Бердянську героя війни за незалежність України є абсолютно безпідставними та мають замовний характер з однією метою – очорнити полк «Азов».

    Начальник ГУ Нацполіції в Запорізькій області Сергій Комісаров повідомив 1 серпня, що безпосередньо злочин скоїв учасник АТО. Серед версій мотиву вбивства - бізнес-інтереси, економічні питання, політичні та побутові.

    Колишній заступник командира «Торнадо» Микола Цукур на своїй сторінці у Facebook заявив, що затриманим за підозрою у вбивстві Олешка в Бердянську виявився екс-боєць розформованого батальйону «Торнадо» Артем Матюшин, уродженець Донецької області. За словами Цукура, після відведення «Торнадо» з АТО Матюшин у подальшому перейшов до полку «Азов».

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

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