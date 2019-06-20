Зашкварені «Слуги народу», або Навіщо включати сумнівних персонажів у списки?

Чудово, просто чудово!

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В Верховную Раду пытался пройти лоббист с российским гражданством. По списку. Читается, как анекдот. Но это чистая правда – он не просто хотел попасть в проходную часть списка, а попал. В партии «Слуга народа». Кандидата зовут Михаил Соколов, он действительно гражданин России, числится действующим исполнительным партнером российской компании «Kesarev Consulting», которая официально занимается лоббизмом в России, Украине и Казахстане. Офис, естественно, на Лубянке, там ключевые российские лоббисты традиционно находятся.

Понятно, что лоббировать российские интересы в Украине гораздо проще из депутатского кресла Верховной Рады, тем паче, находясь в составе правящей коалиции. А «Слуга народа» претендует на этот статус. Но другой человек, видеоблогер по фамилии Стерненко эту историю раскопал и озвучил:

Он вообще плотно занимается чисткой партийных списков. Гражданство РФ всплыло на поверхность и кандидату пришлось проститься со своим местом в списке. Что логично и справедливо.

Очень хорошо, что «Слуга народа» чистит ряды от таких сомнительных персонажей, но не могу не спросить – а как они к вам попадают в проходную часть? Потому что когда про этого человека начал писать мой хороший знакомый Сергей Иванов (я ему верю безоговорочно), то стало вообще весело.

Этот Соколов, как оказалось, не просто партнер в лоббистской компании из России с соответствующим гражданством, он и в Украине отметился на похожем поле. У нас Михаил Соколов является реальным руководителем мощной лоббистской структуры «Всеукраинская аграрна рада». Формальным начальником там числится некто Дикун, но реально командует именно наш кандидат.

Вишенка на торте – держитесь крепче. Как пишет Сергей, этот самый Михаил Соколов на парламентское кресло настроился очень серьезно, но идти должен был… от Оппозиционной платформы «За Життя»!!! И «Всеукраинская аграрная рада» даже подписала с Бойко соответствующий меморандум. Но препятствием стала сумма «взноса», которую потребовали у кандидата за проходное место в списке. Ну и хрен с ними, подумал Соколов, и пошел в «Слугу народа». Там, видимо, дешевле. За руку, конечно, никто не ловил, но в такие сложные и бесплатные миграции из проходной части списка «За Життя» в проходную «Слуги народа» мне поверить трудно.

Резюме в двух пунктах. Первый. Дорогие руководители партии «Слуга народа», спасибо, что следите за публикациями и чистите список от сомнительных кадров. Второй. Вы там разберитесь все-таки, кто приторговывает местами и приводит лоббистов, да еще из России в проходную часть списка. Можете даже мне не говорить, хотя очень интересно.

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