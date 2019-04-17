Штаби Порошенка і Зеленського ще не погодили формат дебатів



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Дебати на Олімпійському стадіоні мають відбутися 19 квітня

Формат та регламент проведення дебатів поки не узгоджений

Штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського поки що не погодили формат проведення передвиборних дебатів. Про це повідомив прес-секретар виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

За його словами, формат та регламент проведення дебатів поки не узгоджений.

«Зараз є питання, яким буде формат та регламент проведення дебатів. Чесно кажучи, складно уявити, щоб два штаби сіли і швидко винайшли велосипед... Поки те, що ми бачимо з боку штабу, який опонує: вони намагаються перетворити це на прес-конференцію з участю ангажованих телеканалів... Дебати - це точно не прес-конференція», - повідомив Медведєв.

Раніше стало відомо, що у штабі Петра Порошенка просять Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК «Олімпійський» та на Суспільному.

«Наш опонент відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на Суспільному, і наполягає, що має бути саме 19:00. Хоча ми так думаємо, що 19 година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на Суспільне і ніби він би через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині», - впевнений Медведєв, додавши, що Порошенко готовий бути і там, і там.

«Щоб розставити всі крапки над «і» ми звертаємося до ЦВК, щоб так сформували вечірній графік, щоб Порошенко міг бути на дебатах на стадіоні з Зеленським і взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством», - пояснив представник штабу.

Згідно з постановою Центрвиборчкому, дебати на Суспільному за кошт держбюджету мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00. Володимир Зеленський запропонував провести дебати на стадіоні і на 19:00 19 квітня.

Джерело: РБК-Україна