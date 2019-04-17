Dzidzio не виступатиме на «Олімпійському» перед дебатами - піар-менеджер



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Команда Зеленського з 15 квітня почала видавати безкоштовні квитки на стадіон «Олімпійський», де виступатимуть Ольга Полякова та Dzidzio (Дзідзьо)

Dzidzio 19 квітня буде на Національній кінопремії «Золота Дзиґа», де фільм «Dzidzio перший раз» представлений у трьох номінаціях

Український гурт Dzidzio не братиме участі у концертній програмі, запланованій на НСК «Олімпійський» перед дебатами кандидатів у президенти України. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомила піар-менеджер Dzidzio Лілія Слюсар.

«19 квітня відбудеться Національна кінопремія «Золота Дзиґа», де наш фільм «Dzidzio перший раз» представлений у трьох номінаціях. Окрім того, Михайло Хома обраний Кіноакадемією для оголошення переможця у номінації «Найкраща музика». Дзідзьо (Михайло Хома) буде присутній на кінопремії і здійснювати виступ на жодній зі сцен на НСК «Олімпійський» 19 квітня не буде», - зазначила Слюсар.

Раніше генеральний продюсер агенції Secret Service Entertainment Agency, продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський спростував інформацію щодо можливої участі артистки у концертній програмі, запланованій на НСК «Олімпійський» перед дебатами кандидатів у президенти України.

Як повідомлялося, напередодні громадянська мережа Опора повідомила про те, що на Кіровоградщині представники кандидата Зеленського організовують безкоштовну поїздку до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

До слова, у Facebook-групі «Команда Зеленського. Голованівський край» 15 квітня був опублікований анонс видачі безкоштовних квитків на концерт «популярних зірок української естради» та запису на безкоштовну поїздку до Києва. У повідомленні йшлося, що виступ артистів відбудеться на НСК «Олімпійський» перед дебатами кандидатів у президенти України. Згідно з анонсом, на концерті виступатимуть Ольга Полякова та Dzidzio (Дзідзьо).

Отримати безкоштовні квитки та зареєструватися на безкоштовну поїздку пропонують в місцевому «Зе-офісі» у смт Голованівськ.