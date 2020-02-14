Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу в Європі на політичний інструмент



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Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

«Сильні держави не слідують правилам, вони вже не є гарантами безпеки», - заявив глава ФРН

Сильні держави все частіше порушують міжнародні правила, діють у своїх інтересах за рахунок інтересів інших і перестають бути гарантами безпеки для інших.

Про це заявив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму виступі на відкритті 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого, повідомляє Укрінформ.

«Росія, правомірно чи неправомірно ображена та відчужена, не лише анексувала Крим і цілковито ігнорувала міжнародне право. Вона перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів на європейському континенті на політичні інструменти. Результатом цього є невизначеність та непередбачуваність, конфронтація та втрата довіри», - заявив Штайнмаєр.

Глава ФРН зауважив, що міжнародне право має передусім захищати малі країни. Але сьогодні «сильні роблять все, що хочуть, а слабкі страждають». Сильні держави не слідують правилам, вони вже не є гарантами безпеки, сказав політик. «Таке мислення та такі дії шкодять нам усім. Це відкидає нас до тієї епохи, в якій кожен прагнув забезпечити власну безпеку за рахунок інших. У цьому сценарії безпека одного - це незахищеність іншого», - заявив президент ФРН. Конференція проходить 14-16 лютого за участю близько 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів оборони та закордонних справ.

Нагадаємо, 14 лютого учасники 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки запропонували 12 кроків «до безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». Серед них, створення зони вільної торгівлі. При цьому Донбас має стати частиною зони вільної торгівлі як з ЄС, так і з Росією.

Колишні дипломати США, урядовці та експерти оприлюднили спільну заяву, в якій обґрунтовують помилковість нових пропозицій щодо Донбасу, сформований на Мюнхенській безпековій конференції.

Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту до Німеччини 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Під час Мюнхенської конференції безпеки делегація США має намір провести переговори із ключовими союзниками і партнерами щодо координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 14 - 16 лютого на запрошення організаторів також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.