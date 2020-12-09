  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мороз та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 9 грудня

    • Розсилка
    У середу Україна ще побуде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier - Мороз та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 9 грудня
    У середу Україна ще побуде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier

    Лише на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу

    9 грудня невеликі опади ймовірні на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Буде прохолодно та вітряно.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

    «У середу Україна ще побуде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier. Тому суттєвих опадів не буде», - зазначила синоптик.

    Лише на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

    Сьогодні в Україні очікується сильний вітер, східного та південно-східного напрямків.

    Температура повітря найближчої ночі -4°C…-10°C, на Сході до -12°C, у західних областях 0°C…-4°C, на Півдні близько 0°C.

    ukraine_183

    Сьогодні вдень очікується від -3°C до +2°C, на Півдні до +4°C. На Закарпатті та в Криму до +5°C…+9°C.

    У Києві сьогодні, в середу, ще морозно, вдень до -4°C, вітряно, проте сухо.

    Теги: прогноз погоди Telegram повітря вітер Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies