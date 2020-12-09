Мороз та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 9 грудня

У середу Україна ще побуде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier

Лише на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу

9 грудня невеликі опади ймовірні на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Буде прохолодно та вітряно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

«У середу Україна ще побуде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier. Тому суттєвих опадів не буде», - зазначила синоптик.

Лише на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

Сьогодні в Україні очікується сильний вітер, східного та південно-східного напрямків.

Температура повітря найближчої ночі -4°C…-10°C, на Сході до -12°C, у західних областях 0°C…-4°C, на Півдні близько 0°C.

Сьогодні вдень очікується від -3°C до +2°C, на Півдні до +4°C. На Закарпатті та в Криму до +5°C…+9°C.

У Києві сьогодні, в середу, ще морозно, вдень до -4°C, вітряно, проте сухо.