Негода в Україні: що відбувається на дорогах областей

В Укравтодорі закликають водіїв 1 лютого бути особливо уважними та обережними

У понеділок, 1 лютого, у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях падає значний мокрий сніг та дощ, відбувається налипання мокрого снігу.

Дороги державного значення спецтехніка посипає протиожеледними матеріалами та чистить від снігу. Працює 887 одиниць техніки та 1160 людей.

Від 2 до 5 см снігу випало у Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Луганській областях. Дощ з мокрим снігом в Миколаївській, туман у Волинській і Рівненській областях. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -5 -11°С.

Полтавська область

Станом на 13:00 на дорогах державного значення в роботі задіяно 124 механізми (піскорозкидачі, техніка з відвалами, навантажувачі, грейдери, трактори) та 149 дорожників.

Ускладнень руху, заторів, обмежень не зафіксовано.

Ліквідація негоди продовжується на всіх 14-ти автодорогах державного значення. Дорожники працюють як над розчищенням від снігу та снігової каші, так і над обробкою покриття протиожеледними матеріалами.

Одеська область

У північних районах області – дрібний сніг, у південних – невеликий дощ.

Стан проїзду дорогами державного значення забезпечено. Обмежень у русі немає.

«Водії, будьте уважні та обережні, на дорогах державного значення продовжує працювати спецтехніка. Не припиняються роботи з очищення доріг від снігу та обробці протиожеледними матеріалами», – йдеться в повідомленні дорожників.

Миколаївська область

Із ночі по Миколаївські області падає мокрий сніг із дощем. У поєднанні з невеликою мінусовою температурою подекуди на дорогах Миколаївщини утворювалася ожеледиця. На півночі області, де раніше випало багато снігу, місцями спостерігається сніжно-льодяний накат.

Для недопущення аварійних ситуацій усю ніч 48 спецмашин та 60 дорожників курсували для розчищення та оброблення пріоритетних доріг протиожеледними матеріалами. Також техніка зкидає залишки снігової «каші» з узбіччя доріг.

Під час роботи на основні траси області висипали майже 400 тон піщано-сольової суміші та використали 2 266 літрів дизпалива.

За прогнозами синоптиків сьогодні по області місцями сніжитиме, подекуди йтиме дощ. Враховуючи мінливість погодних умов дорожники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними, пересуваючись автошляхами Миколаївщини.

Харківська область

Із південної частини області поступово сніг, мокрий сніг переходе в дощ. Циклон вийде з області вночі 2 лютого.

Виконуються роботи з очищення проїзної частини від снігу, роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення, а також очищення та обробки автобусних зупинок.

На всіх проблемних ділянках чергує спецтехніка: погрущики та повноприводні автогрейдери. (Кам’янка за містом Ізюм, на кордоні з Луганською областю, Вовчанський напрямок — Ст. Салтів, та Валківський напрямок.) У Покотилівці, на Харківській об’їзній дорозі чергує техніка МНС.

«За таких погодних умов, як коливання температурних показників із плюса на мінус і навпаки в поєднанні з опадами й високою вологістю повітря, є ймовірність виникнення слизькості на дорозі. Будьте обережними за кермом!», – йдеться в повідомленні дорожників.

Кіровоградська область

Найбільш засніженими є:

Т-02-07 Джулинка-Гайворон-Благовіщенське – /М-05/;

Т-12-01 Кропивницький-Каніж-Новомиргород;

Т-12-08 Пушкове-Вільшанка-Добровеличківка;

Т-12-05 Кропивницький-Нова Прага-Олександрія;

Т-12-11 Знам’янка-Подорожнє;

Т-12-14 Новоархангельськ-Добровеличківка-Миколаївка;

Т-15-04 Первомайськ-Новоукраїнка;

Т-12-12 Новомиргород-Велика Виска;

Т-12-22 Новоукраїнка – межа Миколаївської області – з під’їздом до санаторію «Гусарське урочище»;

Т-24-01 Городище-Шпола-Новоукраїнка-Бобринець-Устинівка.

На кожній з цих доріг синхронно працю по 3-4 одиниці техніки – розчищають проїжджу частину від снігу та каші, «пробивають» кармани, розкривають узбіччя та обробляють покриття протиожеледними матеріалами.