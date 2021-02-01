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    На Київщині «швидка» застрягла у сніговому заметі (фото)

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    <p>Рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої медичної допомоги</p> - На Київщині «швидка» застрягла у сніговому заметі (фото)

    Рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої медичної допомоги

    Фото: ДСНС

    На допомогу автомобілю швидкої допомоги прийшли рятувальники

    У неділю, 31 січня, у місті Фастів Київської області автомобіль швидкої медичного допомоги застряг в заметі. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району.

    На місце виклику терміново було направлено черговий караул 30 Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники успішно відбуксирували автівку «швидкої» до безпечної ділянки дороги, де вона самостійно змогла рухатися.

    Як повідомлялося, 31 січня волинські рятувальники шість разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах. Вони відбуксирували рейсовий автобус, два вантажні автомобілі, а також автомобіль газової служби й легкове авто.

    В Україні 1 лютого оголошено штормове попередження. Падатиме мокрий сніг.

    У Києві синоптики прогнозують рясні опади упродовж дня. Вдень температура повітря складе від -2 до -4 градусів. Вночі температура опуститься до -7.

    До початку снігопаду у столиці спецтехніка розпочала обробляти дороги й тротуари протиожеледними засобами.


    Теги: ДСНС дороги Київщина автомобіль рятувальники снігопад
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