На Київщині «швидка» застрягла у сніговому заметі (фото)

На допомогу автомобілю швидкої допомоги прийшли рятувальники

У неділю, 31 січня, у місті Фастів Київської області автомобіль швидкої медичного допомоги застряг в заметі. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району.

На місце виклику терміново було направлено черговий караул 30 Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники успішно відбуксирували автівку «швидкої» до безпечної ділянки дороги, де вона самостійно змогла рухатися.

Як повідомлялося, 31 січня волинські рятувальники шість разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах. Вони відбуксирували рейсовий автобус, два вантажні автомобілі, а також автомобіль газової служби й легкове авто.

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