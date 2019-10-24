Гурт Rammstein створив кліп за допомогою штучного інтелекту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штучний інтелект було забезпечено великою кількістю матеріалу для створення нової послідовності зображень до цього кліпу

Нейромережі підбирала відео для кліпу на пісню Ich Weiß Es Nich («Я не знаю»)

Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн випустив кліп, в створенні якого брав участь штучний інтелект.

Про це повідомляє портал Naked Science.

«Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн в рамках власного проекту Lindemann, спільно зі шведським музикантом Петером Тегтгреном, випустив кліп на пісню Ich Weiß Es Nich («Я не знаю»- ред.), який було створено з використанням штучного інтелекту», - йдеться в повідомленні.

Як говориться в описі, кліп зняли за допомогою генеративно-змагальної мережі (Generative Adversarial Networks, GAN) - алгоритму, в основі якого лежать дві нейромережі, здатні генерувати і аналізувати тисячі зображень: перша створює зразки, а друга відсіває правильні від неправильних, потім GAN видає новий зразок, поєднавши вихідні.

Зазначається, що штучний інтелект було забезпечено великою кількістю матеріалу для створення нової послідовності зображень до цього кліпу. В результаті вийшло монохромне та похмуре відео.

Ролик починається з зображення равликів і метеликів, в результаті переростаючи в сотні штучно згенерованих осіб, які нашаровуються і змінюють один одного.