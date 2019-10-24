Гурт Rammstein створив кліп за допомогою штучного інтелекту
Нейромережі підбирала відео для кліпу на пісню Ich Weiß Es Nich («Я не знаю»)
Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн випустив кліп, в створенні якого брав участь штучний інтелект.
Про це повідомляє портал Naked Science.
«Соліст німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн в рамках власного проекту Lindemann, спільно зі шведським музикантом Петером Тегтгреном, випустив кліп на пісню Ich Weiß Es Nich («Я не знаю»- ред.), який було створено з використанням штучного інтелекту», - йдеться в повідомленні.
Як говориться в описі, кліп зняли за допомогою генеративно-змагальної мережі (Generative Adversarial Networks, GAN) - алгоритму, в основі якого лежать дві нейромережі, здатні генерувати і аналізувати тисячі зображень: перша створює зразки, а друга відсіває правильні від неправильних, потім GAN видає новий зразок, поєднавши вихідні.
Зазначається, що штучний інтелект було забезпечено великою кількістю матеріалу для створення нової послідовності зображень до цього кліпу. В результаті вийшло монохромне та похмуре відео.
Ролик починається з зображення равликів і метеликів, в результаті переростаючи в сотні штучно згенерованих осіб, які нашаровуються і змінюють один одного.