ЗСУ на півдні знищили п'ять складів і пункт управління окупантів

На півдні авіацією ЗСУ завдано 18 ударів по рашистах

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами

Українські захисники на Південному напрямку протягом минулої доби знищили 102 загарбників та п'ять складів боєприпасів, а також уразили пункт управління безпілотниками та поромну переправу. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Авіацією завдано 18 ударів по командних і опорних пунктах, складах з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та логістично-транспортних потужностях росіян.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по дев'ятьох пунктах управління, двох поромних переправах, двох пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами», – вказують в «Південь».

Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на:

102 солдатів;

шість танків;

гаубицю «Мста-Б»;

реактивну систему залпового вогню «Град»;

мобільний 120-ти мм міномет;

вісім одиниць авто-бронетехніки.

Окрім цього, знищено п'ять складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромну переправу біля Козацького.

Нагадаємо, 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня.