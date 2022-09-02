ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)

Українські воїни вдарили по двох локаціях ворога в Мелітополі

У ніч на 2 вересня у тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ. За попередніми даними попадання одразу по двох ворожих локаціях», – написав він у Telegram.

Зокрема, ЗСУ влучили у склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. «Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху», – розповів Федоров.

Щодо другої ворожої локації, куди вдарили ЗСУ, інформація уточнюється.

Нагадаємо, наприкінці серпня в тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали місце відпочинку рашистів, де знаходилось щонайменше п’ять автівок російської спецслужби.