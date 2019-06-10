Сильні зливи затопили Анкару (фото)



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Через високий рівень води на вулицях постраждала значна кількість транспортних засобів

Увечері в неділю в Анкарі пройшли сильні дощі, рекордна кількість опадів випала в районах Етимесгут і Чанкая

В Анкарі та регіоні в неділю, 9 червня, випала рекордна кількість опадів, в результаті чого три людини загинули.

Про це повідомляє телеканал T24.

«У результаті сильних дощів, які пройшли в Анкарі та викликали паводки і затоплення, загинули три людини», - заявили в мерії столиці Туреччини.

Увечері в Анкарі пройшли сильні дощі, рекордна кількість опадів випала в районах Етимесгут і Чанкая.

За дві години було затоплено кілька десятків вулиць, велику кількість офісних приміщень.

В результаті високого рівня води на вулицях постраждала значна кількість транспортних засобів.

Нагадаємо, злива, що пройшла на днях в окупованому Севастополі, порушила енергопостачання, зруйнувала кілька підпірних стін і пошкодила дороги з бруківки.

Як повідомив заступник «губернатора» міста Володимир Базаров, за інформацією «МНС», за дві години в Севастополі випала місячна норма опадів (понад 33 мм при нормі для червня в 26 мм).

Джерело: Кореспондент.net