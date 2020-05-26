Силовики викрали митні декларації з Музею Гончара, – Герасимов



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Рамки від документів, що зникли

Документи, на яких чітко видно, що усі картини офіційно купувалися і офіційно передавалися, - вкрадені

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, які сьогодні вранці були представлені разом з експозицією картин з родинної колекції Порошенків.

Про це повідомив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

Разом із журналістами народний депутат зайшов до приміщення музею після того, як група силовиків покинула територію музею.

«Документи, на яких чітко видно, що усі картини офіційно купувалися і офіційно передавалися, - вони вкрадені. Тепер зрозуміло, чому коли їх пхнули носом в цю брехню і сказали – от ці документи, вони їх вкрали. Оце так працює Бюро розслідувань Зеленського», - наголосив Герасимов.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

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