Україна вимагає у РФ віддати Януковича для відбування покарання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Ірина Геращенко чекає конкретних кроків від Путіна, а не лохів

Янукович, який «підігрує своїм фіглярством сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду», - Геращенко

Київ вимагає від Москви передати Віктора Януковича Україні для відбування покарання за вчинені злочини. Про це написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи пропозицію засудженого за держзраду екс-президента України Віктора Януковича бути переговорником між Україною та Росією у питанні звільнення полонених.

«Ми вимагаємо від Москви передати Януковича Україні для відбування покарання за злочини - зраду Батьківщини. Й чекаємо від Путіна, а не лохів - шавок негайного вирішення питання заручників. В Путіна, а не лохів ключі від тюрем і камер з українськими моряками, політв‘язнями і заручниками. Шавки викликають просто огиду», - написала вона.

За словами Геращенко, Янукович, який «підігрує своїм фіглярством сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду». «Нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника», - наголосила Геращенко.

Нардеп також зауважила, що ще влітку прогнозувала спробу Росії розіграти чутливу і важливу тему заручників напередодні виборів і нагадала, що президент України Петро Порошенко влітку двічі говорив з Путіним щодо заручників.

«Ми готові негайно передати РФ всіх засуджених росіян - терористів, яких РФ і Путін не визнають і про яких забули. Президент і його команда робили ці пропозиції десятки раз. В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й приготовані шавки. Від Путіна вимагаємо негайного звільнення заручників, політв‘язнів і військовополонених», - написала Геращенко.

Як повідомлялося, засуджений за держзраду екс-президент України Віктор Янукович у середу на прес-конференції в Москві запропонував себе у якості переговорника між Україною та Росією у питанні звільнення полонених.