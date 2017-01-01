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    Силовики затримали хлопця, який «замінував» Одеський аеропорт

    Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років
    Співробітники поліції та СБУ затримали 18-річного юнака, який поширив фейкове повідомлення про замінування Одеського аеропорту та вимагав 4 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. «У Одесі поліція та СБУ затримали 18-річного юнака, який «замінував» 29 листопада Одеський аеропорт та вимагав 4 млн грн», - йдеться
    • Сьогодні, 18:10
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    Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років

    Співробітники поліції та СБУ затримали 18-річного юнака, який поширив фейкове повідомлення про замінування Одеського аеропорту та вимагав 4 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

    «У Одесі поліція та СБУ затримали 18-річного юнака, який «замінував» 29 листопада Одеський аеропорт та вимагав 4 млн грн», - йдеться у повідомленні.

    Наразі триває досудове розслідування розпочато за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

    Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

    Також 24 листопада в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів, серед них і одеський. Згодом з'ясувалося, що поліція не підтвердила інформацію про «замінування» аеропорту в Одесі.

    Того ж дня, 24 листопада, телефонний терорист повідомив про замінування всіх станцій київського метро.

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