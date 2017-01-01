Силовики затримали хлопця, який «замінував» Одеський аеропорт

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років

Співробітники поліції та СБУ затримали 18-річного юнака, який поширив фейкове повідомлення про замінування Одеського аеропорту та вимагав 4 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. «У Одесі поліція та СБУ затримали 18-річного юнака, який «замінував» 29 листопада Одеський аеропорт та вимагав 4 млн грн», - йдеться



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Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років

Співробітники поліції та СБУ затримали 18-річного юнака, який поширив фейкове повідомлення про замінування Одеського аеропорту та вимагав 4 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

«У Одесі поліція та СБУ затримали 18-річного юнака, який «замінував» 29 листопада Одеський аеропорт та вимагав 4 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування розпочато за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Також 24 листопада в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів, серед них і одеський. Згодом з'ясувалося, що поліція не підтвердила інформацію про «замінування» аеропорту в Одесі.

Того ж дня, 24 листопада, телефонний терорист повідомив про замінування всіх станцій київського метро.