Прокуратура оголосила про підозру «мінеру» Офісу президента



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Інформація про замінування Офісу президента надійшла на телефон спецлінії «102» 26 листопада

За вчинене правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі

Київська прокуратура повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу президента України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Інформація про замінування надійшла на телефон спецлінії «102» 26 листопада 2019 року.

Правоохоронці та вибухотехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

В результаті проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу «мінера» та затримати його.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

До слова, у Києві судитимуть «мінера», який зірвав понад 100 засідань Оболонського суду.