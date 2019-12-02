Пожежі та «замінування»: минулий тиждень був неспокійний для столичних рятувальників



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1 грудня вогнеборці ліквідували пожежу у будинку на вул. Тернопільській, 7а Фото: ДСНС

За тиждень вогнеборці ліквідували понад 100 пожеж

Впродовж минулого тижня (з 25 листопада по 1 грудня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 203 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 101 пожежу та 14 аварій. На пожежах загинула одна людина, ще одну врятовано.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 6 разів, ще 11 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду здійснено 2 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 541 виїзд (за аналогічний період 2018 року 208 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загиблих та врятованих не було. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 73 особи, з них троє дітей, а саме: на р. Дніпро - 33 особи, на озерах - 27 осіб, на інших водоймах міста - 13 осіб. Всього врятовано 25 людей, з них 1 дитина.

Як повідомлялося, 1 грудня сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку на вул. Тернопільській, 7а у Святошинському районі столиці.

2 грудня вранці сталася пожежа у дитячому садочку на проспекті Гагаріна, 9-А у Дніпровському районі Києва. Біля будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка 1945 р.н., ймовірно охоронця закладу, який намагався самостійно загасити пожежу.