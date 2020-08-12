Третій день протестів у Білуросі: правоохоронці обрали мішенню водіїв, журналістів та перехожих



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Потрапити під око білоруської міліції може будь-хто

Білоруська міліція блокує центр Мінська, адміністративні будівлі та зупиняє транспорт

Третя ніч протестів у Білорусі засвідчила нову, більш жорстоку тактику силовиків — тепер їхньою жертвою на вулицях білоруських міст може стати фактично будь-хто. Про це пише НВ.

Протести зосереджені здебільшого в спальних районах Мінська та інших міст, оскільки влада блокує центр, адміністративні будівлі та зупиняє транспорт. Люди збираються групами, намагаючись блокувати дороги, будувати барикади та паралізувати переміщення силовиків. У столиці Білорусі такі демонстрації були розосереджені по всьому місту і збиралися знову навіть після того, як їх розганяли правоохоронці. Найзапекліші сутички відбулися в мінських спальних районах Серебрянка, Уруччя, Кам’яна Гірка, а також біля метро Пушкінська в центрі.

З раннього вечора вівторка та в ніч на 12 серпня білоруські силовики перейшли до ще жорсткішої тактики та безпрецедентних дій. Вони силою зупиняють на вулицях автівки та затримують їхніх водіїв. Просто з вулиць до автозаків забирають не лише демонстрантів, але й випадкових перехожих або тих, хто зважився вголос засудити дії ОМОНу — наздоганяючи людей у транспорті, у дворах, у під'їздах, стріляючи по вікнах будинків. Людей затримували навіть біля імпровізованого меморіалу на місці загибелі першого протестувальника в Мінську, куди люди несли квіти.

Журналістів — зокрема і кореспондентів міжнародних видань — б’ють, затримують або принаймні відбирають відзнятий матеріал (карти пам’яті, флешки тощо ). Усі подібні факти підтверджені безліччю відеозаписів, знятих у Мінську та інших містах. Останньої ночі, як і раніше, правоохоронці застосовували світлошумові гранати, водомети, гумові кулі, наїзди спецтехнікою, а одне з аматорських радіоперехоплень засвідчило дозвіл застосовувати бойову табельну зброю.

Як раніше писав «Главком», силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.