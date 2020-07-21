Сім областей не готові до послаблення карантину: список
Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області
Станом на 21 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та містом Севастополь відсутні.
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення впродовж останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.
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Як повідомляв «Главком», станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60166 випадків Covid-19, з них за добу – 673.