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    Сім областей не готові до послаблення карантину: список

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    Сім областей не готові до послаблення карантину: список

    Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області

    Станом на 21 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області.

    Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та містом Севастополь відсутні.

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    Як зазначають у МОЗ, регіоном зі значним поширенням Covid-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:
    • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;
    • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення впродовж останніх семи днів;
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
    • показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.

    Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Як повідомляв «Главком», станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60166 випадків Covid-19, з них за добу – 673.

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