Сімейна політика стає пріоритетом влади – нардеп Унгурян



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За розрахунками Міністерства соціальної політики України, з 1 квітня державну допомогу отримають багатодітні родини – 158,8 тис дітей до шестирічного віку

Кабінет міністрів України напередодні ухвалив рішення, яким запровадив виплату щомісячної грошової допомоги у розмірі прожиткового мінімуму на дитину віком до 6 років, що проживає у багатодітній родині. Про це повідомляє УНН.

Таке рішення уряду стало першою відповіддю на вимоги учасників Всеукраїнського форуму сім'ї, який відбувся 1 березня у Києві. Учасники форуму ухвалили резолюцію та закликали керівництво держави, Уряд підтримати прийняття державних програм, спрямованих на подолання демографічної кризи в Україні та здійснення активної сімейної політики тощо.

Грошову виплату будуть отримувати родини, у яких народжується третя, четверта та наступні діти. Розпочати виплату такої соціальної допомоги пропонують з 1 квітня 2019 року.

За розрахунками Міністерства соціальної політики України, з 1 квітня державну допомогу отримають багатодітні родини – 158,8 тис дітей до шестирічного віку (враховуючи третю і наступних дітей). Для виплати цієї допомоги знадобиться по 200 мільйонів гривень на місяць.

«Надзвичайно важливе прийняття такого рішення саме зараз, в умовах економічної та демографічної кризи: з кожним роком зростає статистика розлучень, безробіття, трудової міграції населення, зменшується народжуваність та збільшується смертність. Тому підтримка державою українських сімей та сприяння мейнстріму багатодітності наразі так необхідна. Захист інституту сім'ї має бути одним з найвищих пріоритетів держави!» – коментує координатор Національного сімейного руху України, народний депутат України Павло Унгурян.