Уряд обіцяє ліквідувати черги в дитячі садки до 2020 року

Дитячий садок №791 у Дарницькому районі Києва Фото: 112 канал

У Києві влаштувати дитину в садок дуже складно. Не допомагають навіть хабарі

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Вчера на заседании Кабмин принял решение ввести доплаты многодетным семьям. С 1 апреля многодетным семьям с тремя и более детьми будут доплачивать по 1700 грн на ребенка, начиная с третьего. И еще одно решение, на мой взгляд, не менее важное: правительство обещает до 2020 года полностью ликвидировать очередь в детские садики. Вообще у Гройсмана там целая программа по детям, но почему именно на садиках я акцентировал. Молодые родители меня поймут - это очень большая проблема. Мега-проблема.

В Киеве устроить ребенка в садик очень сложно. В прилегающих городах типа Бучи, Ирпеня или Броваров - тоже. Даже, вы будете смеяться, за взятку. Мне рассказывали о неуачных попытках. Отчасти ситуацию спасают частные садики, но они не всем по карману. Особенно если в семье двое детей. Со школами ситуация тоже тяжелая, хотя детей туда берут и отказывать не имеют права. Но школы часто забиты и даже пятиклашки ходят во вторую смену. Частных школ еще меньше, чем садиков - там уровень вложений принципиально другой. Может, как-то помочь им с налоговыми льготами? С упрощением режима работы? Частники реально смогут закрыть проблему школ за пару лет и если смогут выйти на реальную цену при достойной зарплате педагогов - это отлично!

Эта проблема появилась ни вчера и не позавчера. В какой-то момент у нас был демографический провал, а ставшие не очень нужными садики часто были очень уж удачно расположены. После роста рождаемости, умноженного на массовую миграцию молодых семей в крупные города, мест хронически не хватает. Застройщики в том же Киеве обязаны строить и эту инфраструктуру (условно - строишь четыре многоэтажки - построй садик), но они ловко уклонялись от этой чести. Черыре застройщика строят по одной многоэтажке в квартале и никто никому ничего больше не должен. Каждый строит один дом и садик ему строить уже не обязательно. И так сколько угодно повторений. Посмотрим, что Кабмин будет делать в этом направлении и сможет ли хотя бы частично обуздать аппетит застройщиков и заставить их вложиться в инфраструктуру - посмотрим. Хотелось бы, чтобы получилось.

Кроме работы по этому проекту уже работают программы «Набор малыша» и «Муниципальная няня».

Почему эти действия правительства так важны? Потому что именно комфортные условия и возможность хорошо растить детей являются очень серьезным стимулом для молодых семей жить и работать именно в Украине. То есть этот фактор способен сдерживать трудовую миграцию не меньше, чем повышение зарплат. Так что Кабмин делает серьезный вклад в будущее. И, надеюсь, наши строительные ФПГ это понимают и будут вкладываться в социальную инфраструктуру. Иначе им скоро будет просто некому продавать квартиры...

Джерело: site.ua

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