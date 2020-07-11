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    Символ нездорових тенденцій на Донбасі. Названо політика, участь якого у місцевих виборах свідчитиме про реванш

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    Перемога у виборах міського голови Слов&rsquo;янська Нелі Штепи свідчитиме про нездорові тенденції - Символ нездорових тенденцій на Донбасі. Названо політика, участь якого у місцевих виборах свідчитиме про реванш
    Перемога у виборах міського голови Слов’янська Нелі Штепи свідчитиме про нездорові тенденції

    Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу розказав, на чому спекулюватимуть політики на місцевих виборах

    Перемога у виборах міського голови Слов’янська Нелі Штепи свідчитиме про нездорові тенденції на Донбасі.  Про це заявив у матеріалі «Главкому» керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. 

    «Під час місцевих виборів традиційно основною на Донбасі виступає загальнонаціональна проблематика. «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), як і раніше Партія регіонів, активно нав’язує питання миру та мови. На цьому тлі зростає й підтримка віртуальної партії Шарія. При цьому, з огляду на віртуальність, під її парасолькою знову ж таки до місцевих рад увійдуть близькі до ОПЗЖ депутати. Не виключені й курйозні (але показові) випадки, як-от чергова участь у виборах міського голови Слов’янська сумнозвісної Нелі Штепи, чия перемога означала б перемогу нездорових тенденцій на Донбасі», – зазначив Сергій Стуканов у матеріалі «Місцеві вибори-2020. Погляд з Києва, Харкова, Львова та Донбасу».

    Експерт додав, що можливо влада спробує перехопити ініціативу в ОПЗЖ й звернутися до ідеологічних питань.

    «Символічні акції, як-от закон про вступників з ОРДЛО, ледве чи матимуть помітний ефект, а спроби вдатися до серйозного перегляду того ж мовного закону означатимуть відхід від центристської позиції (яка забезпечувала владі рівномірну підтримку в усій Україні) й скочування в проросійський бік», – наголосив Стуканов.

    Нагадаємо, до Верховної Ради внесли проєкт постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.

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