Син депутата Попова визнав провину, адвокати проситимуть про домашній арешт

За словами нардепа, він точно не знає мотивів, що спонукали сина до крадіжки

Народний депутат від РПЛ Ігор Попов заявив, що адвокати будуть просити для його сина домашній арешт з носінням електронного браслета. Про це він сказав журналістам в Оболонському суді Києва, де сьогодні відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу його синові Богдану, повідомляє телеканал «112 Україна».



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Богдан Попов

За словами нардепа, він точно не знає мотивів, що спонукали сина до крадіжки

Народний депутат від РПЛ Ігор Попов заявив, що адвокати будуть просити для його сина домашній арешт з носінням електронного браслета. Про це він сказав журналістам в Оболонському суді Києва, де сьогодні відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу його синові Богдану, повідомляє телеканал «112 Україна».

«Звичайно, ми просимо запобіжний захід у вигляді утримання його під вартою з браслетом у будинку. Мої адвокати вважають, що у нас є досить багато пом'якшувальних обставин», - сказав він.

Нардеп також додав, що його син повністю визнає свою провину.

«Він повністю визнав підозра, що йому оголосили. Він відповідає на всі питання, бере участь у всіх слідчих діях, ніхто ні від кого не ховається, так і буде», - говорить Попов.

Попов також пообіцяв, що займеться вихованням сина і компенсує всі збитки, які він спричинив. При цьому нардеп заявляє, що точно не знає мотивів, що спонукали його сина піти грабувати магазин, але останній говорив про «вплив і спір». Попов розповів, що під час слідчих дій говорив із сином мало.

«Коли його допитували, ми були присутні, і ми могли чути все, що він відповідає. Я міг сказати йому кілька емоційних слів про те, що як від недобре вчинив», - сказав нардеп.

«Він говорить про якийсь вплив, що це наспор було або хтось його «на слабо» брав. Це повна нісенітниця. Зрозуміло, я не вірю в корисливі мотиви. Я не кажу, що у нас сім'я якась багата, але якщо треба було йому щось, кросівки якісь, то я йому говорив, дочекайся чорної п'ятниці і купи на розпродажі. Такі потреби ми задовольняли. Дурниць ми не купували, він їх і не просив», - сказав Попов.

Раніше повідомлялося, що син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць.

26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.