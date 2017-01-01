Син депутата Попова визнав провину, адвокати проситимуть про домашній арешт
- Сьогодні, 15:22
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За словами нардепа, він точно не знає мотивів, що спонукали сина до крадіжки
Народний депутат від РПЛ Ігор Попов заявив, що адвокати будуть просити для його сина домашній арешт з носінням електронного браслета. Про це він сказав журналістам в Оболонському суді Києва, де сьогодні відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу його синові Богдану, повідомляє телеканал «112 Україна».
«Звичайно, ми просимо запобіжний захід у вигляді утримання його під вартою з браслетом у будинку. Мої адвокати вважають, що у нас є досить багато пом'якшувальних обставин», - сказав він.
Нардеп також додав, що його син повністю визнає свою провину.
«Він повністю визнав підозра, що йому оголосили. Він відповідає на всі питання, бере участь у всіх слідчих діях, ніхто ні від кого не ховається, так і буде», - говорить Попов.
Попов також пообіцяв, що займеться вихованням сина і компенсує всі збитки, які він спричинив. При цьому нардеп заявляє, що точно не знає мотивів, що спонукали його сина піти грабувати магазин, але останній говорив про «вплив і спір». Попов розповів, що під час слідчих дій говорив із сином мало.
«Коли його допитували, ми були присутні, і ми могли чути все, що він відповідає. Я міг сказати йому кілька емоційних слів про те, що як від недобре вчинив», - сказав нардеп.
«Він говорить про якийсь вплив, що це наспор було або хтось його «на слабо» брав. Це повна нісенітниця. Зрозуміло, я не вірю в корисливі мотиви. Я не кажу, що у нас сім'я якась багата, але якщо треба було йому щось, кросівки якісь, то я йому говорив, дочекайся чорної п'ятниці і купи на розпродажі. Такі потреби ми задовольняли. Дурниць ми не купували, він їх і не просив», - сказав Попов.
Раніше повідомлялося, що син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць.
26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.
Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.
Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.