Син нардепа Попова почав давати свідчення щодо розбійного нападу

Неповнолітнім хлопцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років

Після оголошення підозри син народного депутата Ігоря Попова Богдан та інший неповнолітній погодились надавати свідчення щодо пограбування магазину. Про це Громадському повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. «Після оголошення їм про підозру почали надавати свідчення щодо нападу на магазин», - сказала вона. Раніше



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Син нардепа Ігоря Попова

Неповнолітнім хлопцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років

Після оголошення підозри син народного депутата Ігоря Попова Богдан та інший неповнолітній погодились надавати свідчення щодо пограбування магазину. Про це Громадському повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Після оголошення їм про підозру почали надавати свідчення щодо нападу на магазин», - сказала вона.

Раніше двоє підозрюваних у нападі на магазин, серед яких син народного депутата, відмовились давати свідчення.

Раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.