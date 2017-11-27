Син нардепа Попова відмовся свідчити про розбійний напад - прокуратура

Після спілкування з адвокатами, скориставшись 63 статтею Конституції, затримані не надають показів

Двоє неповнолітніх, які пограбували магазин на столичній Оболоні, серед яких син народного депутата Ігоря Попова Богдан, відмовились давати свідчення після вручення їм підозри. Про це «Громадському радіо» повідомила представниця прокуратури Київщини Надія Максимець. «Після спілкування з адвокатами, скориставшись 63 статтею



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Затримання сина нардепа Попова

Після спілкування з адвокатами, скориставшись 63 статтею Конституції, затримані не надають показів

Двоє неповнолітніх, які пограбували магазин на столичній Оболоні, серед яких син народного депутата Ігоря Попова Богдан, відмовились давати свідчення після вручення їм підозри.

Про це «Громадському радіо» повідомила представниця прокуратури Київщини Надія Максимець.

«Після спілкування з адвокатами, скориставшись 63 статтею Конституції, не надають показів», - розповіла Максимець.

У прокуратурі зазначили, що хлопці затримані, їм інкримінується частина третя статті 187 – розбійний напад, поєднаний із проникненням в приміщення.

Вранці 28 листопада прокурор звернеться до суду із клопотанням про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За словами представниці прокуратури Київщини, нардеп Ігор Попов спілкувався зі своїм сином, але їй не відомо, чи він намагався вплинути на розслідування.

«Зараз ніхто не може вплинути ні на органи досудового розслідування, ні на процесуальних керівників. Є свідки, є відеодокази вчинення злочину», - зазначила Максимець.

Прокуратура перевіряє інформацію про причетність затриманих до аналогічних злочинів, які були вчинені останнім часом у Києві.

Напередодні синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

У понеділок, 27 листопада, стало відомо, що столична прокуратура має намір повідомити синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова про підозру в розбої.

Як відомо, раніше депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.