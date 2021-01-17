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    Сінгапур посилить правила в'їзду в країну через нові штами Covid-19

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    Сінгапур посилить правила в'їзду в країну через нові штами Covid-19 - Сінгапур посилить правила в'їзду в країну через нові штами Covid-19
    Сінгапур посилить правила в'їзду в країну через нові штами Covid-19

    З 23:59 24 січня всі прибуваючі повинні будуть здати ПЛР-тест по прибуттю

    Влада Сінгапуру прийняла рішення посилити правила в'їзду у країну через Covid–19. Це пов'язано з появою нових штамів коронавірусу.

    Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я республіки.

    «Ми введемо додаткові заходи прикордонного контролю для всіх, хто прибуває в країну», – зазначено в повідомленні.

    На такі заходи влада пішла у зв'язку з появою нових штамів коронавірусу і погіршенням ситуації з коронавірусною інфекцією у світі.

    У міністерстві підкреслили, що з 23:59 24 січня всі прибуваючі (включаючи громадян Сінгапуру й іноземців з постійним дозволом на проживання) повинні будуть здати ПЛР-тест по прибуттю.

    Крім того, з 23:59 31 січня прибуваючі у республіку повинні придбати туристичну страховку для відшкодування витрат на лікування і госпіталізацію у зв'язку з Covid-19 в Сінгапурі з мінімальним покриттям не менше 22,6 тис. доларів.

    При цьому раніше введені правила в'їзду також зберігаються.

    До слова, у Сінгапурі Управління медичних наук (Health Sciences Authority – HSA) схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. 

    Теги: Азія карантин коронавірус
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