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    У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

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    У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

    Рятувальники попередили про шквалисте посилення вітру в столиці

    Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про погіршення погодних умов у Києві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    «За даними Укргідрометцентру, 2 липня вдень в Києві грози, короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

    Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 2 липня у Києві очікується невелике похолодання і дощі. 

    Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що погода в Україні 2 липня погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози. 

    Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

    прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр рятувальники
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