У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки



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Рятувальники попередили про шквалисте посилення вітру в столиці

Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про погіршення погодних умов у Києві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«За даними Укргідрометцентру, 2 липня вдень в Києві грози, короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 2 липня у Києві очікується невелике похолодання і дощі.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що погода в Україні 2 липня погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози.

Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.