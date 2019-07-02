Антициклон Winnie забезпечить Україні суху та комфортну погоду



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За даними синоптика Наталки Діденко, 4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів

Середа в Україні очікується сонячною та з комфортним температурним режимом. Стовпчики термометрів завтра, 3 липня, показуватимуть +23+28 градусів, на заході +21+26 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, спека ще затримається на півдні, а також на Луганщині та Донеччині, +28+33 градуси. Проте вже 4-го липня і там посвіжіє.

«Антициклон з центром аж за Ірландією та з симпатичним ім`ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюди, хіба в Карпатах подекуди ймовірні місцеві дощі», - зазначила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві в середу буде чудова погода: сухо, сонячно, вночі +16+19 градусів, вдень +24+26 градусів.

4-5 липня в Україні посвіжіє ще на кілька градусів.

«Кому сильної спеки хочеться - в Іспанії, Італії, Греції, Туреччині буде і +30, і +40 градусів. Так що вибрати можна», - додала синоптик.

Як повідомлялось, у липні середня місячна температура в Україні складе 20-24,5 градусів тепла. Це на 1,1-2,5 градусів вище від середніх багаторічних значень, повідомляє Укргідрометцентр в понеділок, 1 липня. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 40-105 мм, в Карпатському регіоні 108-195 мм, що в межах середніх багаторічних значень.