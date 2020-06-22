Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні
Українцям сьогодні слід очікувати дощі, грози та місцями град
Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, на всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 м/с. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.
Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці буде йти град. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 да 20 м/с (І рівень небезпечності).
Нагадаємо, синоптики попереджали, що 22 червня Україну накриють дощі з грозами і градом.
Крім того, синоптики і рятувальники попереджають про ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку опинилися декілька сіл.
Річка Прут вже вийшла з берегів. У Чернівцях група підприємців організувала нічне чергування на Калинівському ринку через повідомлення про загрозу стихії.