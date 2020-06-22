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    Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні

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    В Україні очікуються дощі з грозами - Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні
    В Україні очікуються дощі з грозами

    Українцям сьогодні слід очікувати дощі, грози та місцями град

    Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, на всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 м/с. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.

    Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці буде йти град. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 да 20 м/с (І рівень небезпечності).

    Нагадаємо, синоптики попереджали, що 22 червня Україну накриють дощі з грозами і градом.

    Крім того, синоптики і рятувальники попереджають про ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку опинилися декілька сіл

    Річка Прут вже вийшла з берегів. У Чернівцях група підприємців організувала нічне чергування на Калинівському ринку через повідомлення про загрозу стихії. 

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