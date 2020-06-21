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    Події в Україні

    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл

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    <p>У Чернівецькій області внаслідок сильних опадів продовжують фіксувати різкий підйом рівнів води у річках</p> - Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл

    У Чернівецькій області внаслідок сильних опадів продовжують фіксувати різкий підйом рівнів води у річках

    Фото Молодий буковинець

    Людей просять не скупчуватися на мостах

    У Чернівецькій області внаслідок сильних опадів продовжують фіксувати різкий підйом рівнів води у річках.

    Як повідомляє Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Серет, у вказаних басейнах річок сьогодні зафіксована різка динаміка підйому рівнів води від 1 м до 2,5 м, передає Молодий буковинець.

    За попередньою інформацією, на річці Черемош на відрізку село Мілієво – село Банилів Вижницького району тимчасові кріплення дамб запобігають їх руйнуванню та забезпечують пропуск паводку.

    У селі Лукавці Вижницького району на річці Сірет загрози прориву дамби немає, однак в результаті опадів за спостереженням місцевих жителів малі ріки і потоки підтоплюють будинки місцевих мешканців.

    На річці Брусниця в селі Нижні Станівці Кіцманського району було виявлено розмив берега річки, по якій пролягає дорога місцевого значення. Є загроза виходу води до будинків із присадибними ділянками, ще залишається запас 0,5 метра.

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    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл
    Фото Молодий буковинець

    Водночас у БУВРі додали, що проходження максимального рівня води дощового паводку на річці Прут у створі гідрологічного поста Чернівці очікується вранці 22 червня 2020 року з висотою 260-310 см над нулем поста, максимальна витрата води прогнозується в межах 620-770 м3/с. Можливий вихід води на заплаву на низько розташованих ділянках в нижній течії Прута.

    Разом з тим, Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області сповіщає про загрозу повені одразу в кількох населених пунктах. Мова про гірську частину краю та передгір’я.

    Зокрема, у селі Брусенки Кіцманського району через сильні дощі частково змило дорогу. Наразі рух транспорту в селі перекритий.

    Окрім того, до поліції надійшла інформація про те, що у річці Сірет вода виходить за межі берегів.

    «У результаті міст у селі Розтоки Путильського району знаходиться в аварійному стані і рух по ньому перекрито. На місці чергує наряд поліції якій здійснює інформування громадян та регулює рух в об’їзд через Івано-Франківську область», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, повідомляється, що в селі Долішній Шепіт Вижницького району поблизу житлового будинку місцевої мешканки вода у річці Сірет виходить за межі берега і може підтопити городину.

    Також у Великому Кучурові сьогодні річка Дерелуй вийшла з берегів і затопила городи селян.

    Складна ситуація спостерігається у гірському Путильському районі, повідомляє у Facebook-групі місцевої газети «Карпати» журналістка Оксана Порох.

    im-putyla

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