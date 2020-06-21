Ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку декілька сіл



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У Чернівецькій області внаслідок сильних опадів продовжують фіксувати різкий підйом рівнів води у річках Фото Молодий буковинець

Людей просять не скупчуватися на мостах

У Чернівецькій області внаслідок сильних опадів продовжують фіксувати різкий підйом рівнів води у річках.

Як повідомляє Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Серет, у вказаних басейнах річок сьогодні зафіксована різка динаміка підйому рівнів води від 1 м до 2,5 м, передає Молодий буковинець.

За попередньою інформацією, на річці Черемош на відрізку село Мілієво – село Банилів Вижницького району тимчасові кріплення дамб запобігають їх руйнуванню та забезпечують пропуск паводку.

У селі Лукавці Вижницького району на річці Сірет загрози прориву дамби немає, однак в результаті опадів за спостереженням місцевих жителів малі ріки і потоки підтоплюють будинки місцевих мешканців.

На річці Брусниця в селі Нижні Станівці Кіцманського району було виявлено розмив берега річки, по якій пролягає дорога місцевого значення. Є загроза виходу води до будинків із присадибними ділянками, ще залишається запас 0,5 метра.

Водночас у БУВРі додали, що проходження максимального рівня води дощового паводку на річці Прут у створі гідрологічного поста Чернівці очікується вранці 22 червня 2020 року з висотою 260-310 см над нулем поста, максимальна витрата води прогнозується в межах 620-770 м3/с. Можливий вихід води на заплаву на низько розташованих ділянках в нижній течії Прута.

Разом з тим, Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області сповіщає про загрозу повені одразу в кількох населених пунктах. Мова про гірську частину краю та передгір’я.

Зокрема, у селі Брусенки Кіцманського району через сильні дощі частково змило дорогу. Наразі рух транспорту в селі перекритий.

Окрім того, до поліції надійшла інформація про те, що у річці Сірет вода виходить за межі берегів.

«У результаті міст у селі Розтоки Путильського району знаходиться в аварійному стані і рух по ньому перекрито. На місці чергує наряд поліції якій здійснює інформування громадян та регулює рух в об’їзд через Івано-Франківську область», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що в селі Долішній Шепіт Вижницького району поблизу житлового будинку місцевої мешканки вода у річці Сірет виходить за межі берега і може підтопити городину.

Також у Великому Кучурові сьогодні річка Дерелуй вийшла з берегів і затопила городи селян.

Складна ситуація спостерігається у гірському Путильському районі, повідомляє у Facebook-групі місцевої газети «Карпати» журналістка Оксана Порох.

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