Синоптики оголосили штормове попередження у західних областях



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Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найближчими днями по Україні очікується дощова погода, температура - плюсова, на півдні - до 15 градусів тепла.

«У найближчі три доби в Україні часом дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, місцями пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, у Карпатах та на Закарпатті подекуди значні опади, лише на початку наступного тижня у більшості північних та центральних областей без істотних опадів», - повідомили синоптики.

Як повідомляв Укргідрометцентр, погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.