На Закарпатті викрили банду, що тероризувала місцевий бізнес



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На Закарпатті викрили банду рекетирів



Фото: Служба безпеки України

Рекетири обклали «даниною» представників комерційних структур

Служба безпеки України викрила у Закарпатській області банду, яка вимагала гроші в підприємців та місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«До складу групи входило троє мешканців регіону. Зловмисники, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали гроші у місцевих жителів. Також рекетири обклали «даниною» представників комерційних структур. Для «вибивання» неіснуючих боргів учасники угруповання застосовували психологічний тиск і фізичне насильство», — зазначили правоохоронці.

Вони задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 6 тисяч доларів США. У разі несплати грошей зловмисники погрожували йому фізичною розправою.

СБУ затримала лідера банди та її учасників «на гарячому» під час отримання ними чергової частини «данини». У них вилучили вогнепальну зброю з двома магазинами набоїв.

Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці виявили також наркотики й вибухопакет, який використовувався для залякування жертв.

Наразі вирішується питання щодо оголошення всім учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.