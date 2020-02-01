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    На Закарпатті викрили банду, що тероризувала місцевий бізнес

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    На Закарпатті викрили банду рекетирів<br /><br /> - На Закарпатті викрили банду, що тероризувала місцевий бізнес
    На Закарпатті викрили банду рекетирів

    Фото: Служба безпеки України

    Рекетири обклали «даниною» представників комерційних структур

    Служба безпеки України викрила у Закарпатській області банду, яка вимагала гроші в підприємців та місцевих жителів.

    Про це повідомила пресслужба СБУ.

    «До складу групи входило троє мешканців регіону. Зловмисники, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали гроші у місцевих жителів. Також рекетири обклали «даниною» представників комерційних структур. Для «вибивання» неіснуючих боргів учасники угруповання застосовували психологічний тиск і фізичне насильство», — зазначили правоохоронці.

    Вони задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 6 тисяч доларів США. У разі несплати грошей зловмисники погрожували йому фізичною розправою.

    СБУ затримала лідера банди та її учасників «на гарячому» під час отримання ними чергової частини «данини». У них вилучили вогнепальну зброю з двома магазинами набоїв.

    Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці виявили також наркотики й вибухопакет, який використовувався для залякування жертв.

    Наразі вирішується питання щодо оголошення всім учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

    СБУ кримінал Закарпаття гроші бізнес час
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