На Закарпатті викрили банду, що тероризувала місцевий бізнес
Рекетири обклали «даниною» представників комерційних структур
Служба безпеки України викрила у Закарпатській області банду, яка вимагала гроші в підприємців та місцевих жителів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
«До складу групи входило троє мешканців регіону. Зловмисники, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали гроші у місцевих жителів. Також рекетири обклали «даниною» представників комерційних структур. Для «вибивання» неіснуючих боргів учасники угруповання застосовували психологічний тиск і фізичне насильство», — зазначили правоохоронці.
Вони задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 6 тисяч доларів США. У разі несплати грошей зловмисники погрожували йому фізичною розправою.
СБУ затримала лідера банди та її учасників «на гарячому» під час отримання ними чергової частини «данини». У них вилучили вогнепальну зброю з двома магазинами набоїв.
Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці виявили також наркотики й вибухопакет, який використовувався для залякування жертв.
Наразі вирішується питання щодо оголошення всім учасникам групи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.