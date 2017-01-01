Синоптики попередили про значну лавинну небезпеку в Карпатах

30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї очікується значна снiголавинна небезпека

Український гідрометеорологічний центр попереджає про значну небезпеку лавин у Карпатах. «30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (третього рiвня)», – заявили в Укргідрометцентрі. Згідно з даними синоптиків, 30 грудня в



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Лавина в горах

30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї очікується значна снiголавинна небезпека

Український гідрометеорологічний центр попереджає про значну небезпеку лавин у Карпатах.

«30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (третього рiвня)», – заявили в Укргідрометцентрі.

Згідно з даними синоптиків, 30 грудня в Закарпатській області очікується дощ зі снігом, температура повітря на рівні від двох до чотирьох градусів тепла, в Івано-Франківській – від нуля до двох градусів тепла, очікується мінлива хмарність.

Як повідомляв «Главком», у переддень Нового року в Україні пройдуть дощі.

Нагадаємо, у французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.

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