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    Синоптики попередили про значну лавинну небезпеку в Карпатах

    30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї очікується значна снiголавинна небезпека
    Український гідрометеорологічний центр попереджає про значну небезпеку лавин у Карпатах. «30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (третього рiвня)», – заявили в Укргідрометцентрі. Згідно з даними синоптиків, 30 грудня в
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    Лавина в горах
    Лавина в горах

    30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї очікується значна снiголавинна небезпека

    Український гідрометеорологічний центр попереджає про значну небезпеку лавин у Карпатах.

    «30 грудня, у зв’язку з хутровиною, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (третього рiвня)», – заявили в Укргідрометцентрі.

    Згідно з даними синоптиків, 30 грудня в Закарпатській області очікується дощ зі снігом, температура повітря на рівні від двох до чотирьох градусів тепла, в Івано-Франківській – від нуля до двох градусів тепла, очікується мінлива хмарність.

    Як повідомляв «Главком», у переддень Нового року в Україні пройдуть дощі.

    Нагадаємо, у французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.

    У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, виявили тіло зниклого туриста.

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