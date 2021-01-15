«Любителям пірнати треба добре подумати». На Водохреще будуть страшні морози

У Києві 16 та 17 січня очікуються дуже холодними

Повітряна арктична маса вже дійшла до України й затримається в нас аж до 20 січня. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Температура повітря від такої честі весь час присідатиме в кніксені – знижуватися поступово і все нижче й нижче», – написала вона.

У ніч на суботу очікується -12-18 градусів. У ніч на неділю буде 15–23 градуси морозу. У низинах можливо до -25 градусів. У південній частині також буде морозно, проте на кілька градусів вище, вночі -9-14, вдень -5-11 градусів.

У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10-15 градусів, у неділю в західній частині -5-11 градусів.

На дорогах в ці дні буде ожеледиця.

У Києві субота та неділя очікуються дуже холодними – вночі 12-15 градусів морозу, при проясненнях до -16-18 градусів, вдень вихідними в столиці -10-13 градусів. Без істотних опадів. на дорогах та тротуарах – ожеледиця.

Фото: Наталка Діденко

Синоптикиня додала, що на Голодну Кутю та на Водохреще (18 та 19 січня) морози зміцніють ще на кілька градусів. Тому любителям пірнати в ополонки треба добре подумати, аніж це робити при такій холодній погоді.

У п'ятницю, 15 січня, в Україні очікується хмарна та морозна погода, у більшості областей ітиме сніг.

Через значне похолодання комунальне підприємство «Київтеплоенерго» посилює опалення в Києві. На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.

До речі, спеціальні пункти, де можна буде безкоштовно погрітися та поїсти, з'являться в усіх областях.



