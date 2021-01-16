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    Суспільство

    Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги та перевали

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    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями залучено 1196 одиниць техніки&nbsp; - Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги та перевали
    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями залучено 1196 одиниць техніки 

    Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено

    На ранок суботи, 16 січня, невеликий сніг випадає у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. У Донецькій області на дорогах виникають снігові перемети. Однак, проїзд основними дорогами забезпечено. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

    «Станом на 6 годину 16 січня невеликий сніг випадає у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де за добу випало від 3 до 5 см снігу. Температура повітря коливається від -9° до -18°C. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре та місцями засніжене, у Донецькій області на дорогах виникають снігові перемети, в решті областей сухе», – йдеться у повідомленні.

    На перевальних ділянках доріг, як вказано, – невеликий сніг, приріст снігового покриву за добу 1-3 см. Температура повітря -11-16°C. Стан покриття місцями мокрий.

    В областях, в яких пройшли опади, виконуються роботи з очищення проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

    «Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», – зазначили шляховики.

    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями залучення в роботі 1196 одиниць техніки та 1614 робітників.

    Як повідомлялося, 16 січня в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Також у ці дні у столиці спостерігатиметься значне зниження температури – до 15° морозу вдень. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

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    Теги: прогноз погоди дороги Укравтодор негода
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