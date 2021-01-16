Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги та перевали

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено

На ранок суботи, 16 січня, невеликий сніг випадає у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. У Донецькій області на дорогах виникають снігові перемети. Однак, проїзд основними дорогами забезпечено. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

«Станом на 6 годину 16 січня невеликий сніг випадає у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де за добу випало від 3 до 5 см снігу. Температура повітря коливається від -9° до -18°C. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре та місцями засніжене, у Донецькій області на дорогах виникають снігові перемети, в решті областей сухе», – йдеться у повідомленні.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, – невеликий сніг, приріст снігового покриву за добу 1-3 см. Температура повітря -11-16°C. Стан покриття місцями мокрий.

В областях, в яких пройшли опади, виконуються роботи з очищення проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

«Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», – зазначили шляховики.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями залучення в роботі 1196 одиниць техніки та 1614 робітників.

Як повідомлялося, 16 січня в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Також у ці дні у столиці спостерігатиметься значне зниження температури – до 15° морозу вдень. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

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