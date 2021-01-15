  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Обережно, ожеледиця! У Києві оголошено перший рівень небезпеки

    • Розсилка
    Киян попередили про ожеледицю дорогах - Обережно, ожеледиця! У Києві оголошено перший рівень небезпеки
    Киян попередили про ожеледицю дорогах
    Фото з відкритих джерел

    Після снігопаду в Києві значне зниження температури

    15-16 січня в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Також у ці дні у столиці спостерігатиметься значне зниження температури – до 15° морозу вдень.

    Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

    Нагадаємо, що для ліквідації наслідків негоди у столиці задіяний 5191 працівник комунальних служб та 577 одиниць снігоприбиральної техніки. Продовжується обробка протиожеледними засобами доріг і тротуарів. Станом на ранок уже використано 3,9 тис. тонн посипального матеріалу.

    Проводиться посилене прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, зупинок громадського транспорту. 

    Входи до столичного метро також оперативно прибирають від снігу.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

    У четвер, 14 січня, впродовж дня в Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Київ дороги снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies