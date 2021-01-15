Обережно, ожеледиця! У Києві оголошено перший рівень небезпеки

Після снігопаду в Києві значне зниження температури

15-16 січня в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також у ці дні у столиці спостерігатиметься значне зниження температури – до 15° морозу вдень.

Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

Нагадаємо, що для ліквідації наслідків негоди у столиці задіяний 5191 працівник комунальних служб та 577 одиниць снігоприбиральної техніки. Продовжується обробка протиожеледними засобами доріг і тротуарів. Станом на ранок уже використано 3,9 тис. тонн посипального матеріалу.

Проводиться посилене прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, зупинок громадського транспорту.

Входи до столичного метро також оперативно прибирають від снігу.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

У четвер, 14 січня, впродовж дня в Києві через ожеледицю травмувалося 48 людей.

Читайте також: