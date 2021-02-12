Синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться снігопади
Замість снігопаду, будуть морози до -12 градусів вдень, та до -16 градусів вночі
Сніговий циклон в Україні відійде не раніше неділі. Синоптики прогнозують завершення снігопадів 14 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
У суботу ще будуть невеликі снігопади у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.
Втім, у неділю снігопади повністю відійдуть. Замість них, будуть морози до -12 градусів вдень, та до -16 градусів вночі.
Нагадаємо, по всій України від початку тижня йде сильний сніг. Зокрема, у Києві та Львові.