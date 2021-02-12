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    Синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться снігопади

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    Опади в Україні припиняться вже з наступного тижня - Синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться снігопади
    Опади в Україні припиняться вже з наступного тижня

    Замість снігопаду, будуть морози до -12 градусів вдень, та до -16 градусів вночі

    Сніговий циклон в Україні відійде не раніше неділі. Синоптики прогнозують завершення снігопадів 14 лютого.

    Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

    У суботу ще будуть невеликі снігопади у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

    Втім, у неділю снігопади повністю відійдуть. Замість них, будуть морози до -12 градусів вдень, та до -16 градусів вночі.

    Прогноз погоди в Україні на 15 лютого
    Прогноз погоди в Україні на 15 лютого

    Нагадаємо, по всій України від початку тижня йде сильний сніг. Зокрема, у Києві та Львові.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад
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