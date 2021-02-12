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    На суботу у Вінниці прогнозують значне похолодання

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    Якщо 13 лютого посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран - На суботу у Вінниці прогнозують значне похолодання
    Якщо 13 лютого посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран
    фото: meteo.gov.ua

    Температура повітря вночі від – 13°С до – 15°С

    У суботу, 13 лютого, у Вінниці прогнозують подальше похолодання.

    Про це повідомляє український гідрометеоцентр.

    Температура повітря вночі від – 13°С до – 15°С, вдень – від – 8°С до – 10°С. Удень ітиме дрібний сніг.

    Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святителя Микити, затвірника Печерського. У народі святий Микита вшановується як охоронець від пожеж, блискавок і засухи. Наші пращури помітили: якщо вдень 13 лютого з’явиться іній, то снігу в ніч на 14-е не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран.

    Нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватись. Синоптики оголосили штормове попередження. В період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

    Теги: прогноз погоди Вінниця
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