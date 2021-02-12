На суботу у Вінниці прогнозують значне похолодання

Якщо 13 лютого посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран

Температура повітря вночі від – 13°С до – 15°С

У суботу, 13 лютого, у Вінниці прогнозують подальше похолодання.

Про це повідомляє український гідрометеоцентр.

Температура повітря вночі від – 13°С до – 15°С, вдень – від – 8°С до – 10°С. Удень ітиме дрібний сніг.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святителя Микити, затвірника Печерського. У народі святий Микита вшановується як охоронець від пожеж, блискавок і засухи. Наші пращури помітили: якщо вдень 13 лютого з’явиться іній, то снігу в ніч на 14-е не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран.

Нагадаємо, погода в Україні продовжує погіршуватись. Синоптики оголосили штормове попередження. В період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.