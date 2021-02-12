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    Снігопад в Україні: де обмежено рух транспорту

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    Снігоочисна техніка Укравтодору працює в посиленому режимі - Снігопад в Україні: де обмежено рух транспорту
    Снігоочисна техніка Укравтодору працює в посиленому режимі

    Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 тис. 550 осіб та 2 тис. 20 од. техніки

    Станом на 20:00 12 лютого в Житомирській, Тернопільській, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Хмельницькій областях – невеликий сніг, в Донецькій області – місцями невеликий сніг з дощем, в Луганській – дощ.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За даними Укравтодору, обмеження на рух великогабаритного транспорту діють:

    • у Волинській області: Т–18–02 Маюничі–Шклинь (ділянка Торчин–Шклинь), Т–03–02 Піща–Козин (ділянка Володимир–Волинський–Павлівка) і Т–03–05 Нововолинськ–Михайлівка (ділянка Павлівка–Михайлівка);
    • в Івано–Франківській області: Р–24 Татарів–Кам'янець–Подільський (ділянка Коломия – Городенка) і Р–20 Снятин–Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

    Для розчищення доріг Служба автодоріг залучила понад 2550 осіб і 2020 одиниць техніки.

    З 9 лютого снігопади накрили більшу частину території України. Найбільше снігу випало у Львівській області.

    У суботу, 13 лютого, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Харківській областях очікуються хуртовини.

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    Теги: ДСНС транспорт снігопад вітер дощ
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