Снігопад в Україні: де обмежено рух транспорту
Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 2 тис. 550 осіб та 2 тис. 20 од. техніки
Станом на 20:00 12 лютого в Житомирській, Тернопільській, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Хмельницькій областях – невеликий сніг, в Донецькій області – місцями невеликий сніг з дощем, в Луганській – дощ.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними Укравтодору, обмеження на рух великогабаритного транспорту діють:
- у Волинській області: Т–18–02 Маюничі–Шклинь (ділянка Торчин–Шклинь), Т–03–02 Піща–Козин (ділянка Володимир–Волинський–Павлівка) і Т–03–05 Нововолинськ–Михайлівка (ділянка Павлівка–Михайлівка);
- в Івано–Франківській області: Р–24 Татарів–Кам'янець–Подільський (ділянка Коломия – Городенка) і Р–20 Снятин–Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
Для розчищення доріг Служба автодоріг залучила понад 2550 осіб і 2020 одиниць техніки.
З 9 лютого снігопади накрили більшу частину території України. Найбільше снігу випало у Львівській області.
У суботу, 13 лютого, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Харківській областях очікуються хуртовини.