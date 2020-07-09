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    Синоптики розповіли, яку погоду чекати до кінця тижня

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    У найближчі дві доби переважно без опадів - Синоптики розповіли, яку погоду чекати до кінця тижня
    У найближчі дві доби переважно без опадів

    Спека відступила з України

    В Україні у дві наступні доби, 10-11 липня, буде переважно суха погода, у неділю, 12 липня, - дощитиме, місцями сильно, на заході очікується зниження температури. Про це пише УНН з посиланням на інформацію від метеорологів Укргідрометцентру.

    «У найближчі дві доби переважно без опадів; у неділю в західних областях значні, в Карпатах сильні грозові дощі, на решті території без опадів, лише вдень на південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - вказали синоптики.

    Температура вночі 10-18°; вдень завтра 25-30°, 11-12 липня 28-34°, у неділю в західних областях зниження денної температури до 15-20°.

    Напередодні стало відомо, що Україну накриє антициклон Xabi. Він приніс грозові дощі, місцями шквали та град.

    Як і прогнозувалося, 9 липня спека відступила з України. Найтепліше сьогодні буде у південних областях, там температура підніметься до +25...+28. 

    На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

    У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.


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