Синоптики розповіли, яку погоду чекати до кінця тижня



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У найближчі дві доби переважно без опадів

Спека відступила з України

В Україні у дві наступні доби, 10-11 липня, буде переважно суха погода, у неділю, 12 липня, - дощитиме, місцями сильно, на заході очікується зниження температури. Про це пише УНН з посиланням на інформацію від метеорологів Укргідрометцентру.

«У найближчі дві доби переважно без опадів; у неділю в західних областях значні, в Карпатах сильні грозові дощі, на решті території без опадів, лише вдень на південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - вказали синоптики.

Температура вночі 10-18°; вдень завтра 25-30°, 11-12 липня 28-34°, у неділю в західних областях зниження денної температури до 15-20°.

Напередодні стало відомо, що Україну накриє антициклон Xabi. Він приніс грозові дощі, місцями шквали та град.

Як і прогнозувалося, 9 липня спека відступила з України. Найтепліше сьогодні буде у південних областях, там температура підніметься до +25...+28.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.



