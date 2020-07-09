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    Суспільство

    Похолодає і дощитиме: прогноз погоди в Україні на 9 липня

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    Похолодає і дощитиме: прогноз погоди в Україні на 9 липня

    Прохолоду відчують жителі більшості західних регіонів, де повітря прогріється до +20...+23

    Спека відступила з України. Найтепліше буде у південних областях, там температура підніметься до +25...+28.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

    У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Дніпропетровській області дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, вночі дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +22...+28 градусів.

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    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.

    9 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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