Наслідки негоди в Києві: дерево впало на автівку і заблокувало дорогу (фото)



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Рятувальники звільнили автомобіль від поваленого дерева Фото: ДСНС

Дерево перегородило проїжджу частину

У вівторок, 7 липня, на вул. Стрійській, 3 у Святошинському районі столиці на проїжджу частину дороги впало дерево на автомобіль Hyundai HD 65. Ця подія спричинила тимчасове блокування руху автомобілів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про падіння надійшла до оперативно-координаційного центру о 19:09.

Рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою бензопили розрізали та розібрали дерево, звільнивши авто.

Після цього рух транспорту було повністю відновлено.

Внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, під час сильного вітру, який днями здійнявся у Сумській області, загинув 13-річний школяр, який повертався додому велосипедом. Від дерева відламалася велика гілка і впала дитині на голову.

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Декілька дерев упали на дорогу і автомобілі.

Ураган зі зливою, що пройшлися центральними районами столиці 15 червня, пошкодили понад 50 дерев.

Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так, нещодавно на території Національного авіаційного університету дерево впало на людей, що сиділи на лавці.